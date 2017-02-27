Jandarmadan Definecilere Suçüstü; 8 Gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kepçeyle kaçak kazı yapma hazırlığında olan 8 şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kepçeyle kaçak kazı yapma hazırlığında olan 8 şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, define bulmak için izinsiz kazı yapılacağı ihbarı üzerine 12 Aralık 2016 tarihinden itibaren belirlenen şüphelileri takibe aldı. Yapılan araştırmalar neticesinde E.A., K.P., M.A.K., O.K., A.Ç., K.Ö., K.Ç.,ve Y.T. isimli 8 sekiz şüpheli hakkında define bulmak için izinsiz kazı veya araştırma yapmak suçundan 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 74'üncü maddesi uyarınca işlem başlatıldı.

Kaçak kazı yapmak için harekete geçen şüpheliler 1'i Koçarlı ve 7'si Efeler'de olmak üzere toplam 8 adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilerle birlikte 1 adet kepçe, 5 adet inşaat malzemesi, 1 adet su motoru, 25 metre halat, 50 metre elektrik kablosu, 1 adet kuru sıkı tabanca, 16 adet fişek ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola sevk edildi.