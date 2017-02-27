  • BIST 88.137
  • Altın 145,177
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8031
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 8 °C

Jandarmadan Definecilere Suçüstü; 8 Gözaltı

» »
Jandarmadan Definecilere Suçüstü; 8 Gözaltı
Aydın'ın Efeler ilçesinde kepçeyle kaçak kazı yapma hazırlığında olan 8 şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kepçeyle kaçak kazı yapma hazırlığında olan 8 şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, define bulmak için izinsiz kazı yapılacağı ihbarı üzerine 12 Aralık 2016 tarihinden itibaren belirlenen şüphelileri takibe aldı. Yapılan araştırmalar neticesinde E.A., K.P., M.A.K., O.K., A.Ç., K.Ö., K.Ç.,ve Y.T. isimli 8 sekiz şüpheli hakkında define bulmak için izinsiz kazı veya araştırma yapmak suçundan 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 74'üncü maddesi uyarınca işlem başlatıldı.

Kaçak kazı yapmak için harekete geçen şüpheliler 1'i Koçarlı ve 7'si Efeler'de olmak üzere toplam 8 adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilerle birlikte 1 adet kepçe, 5 adet inşaat malzemesi, 1 adet su motoru, 25 metre halat, 50 metre elektrik kablosu, 1 adet kuru sıkı tabanca, 16 adet fişek ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola sevk edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15 Temmuz Şehitleri Anısına Pul Tasarım Yarışması27 Şubat 2017 Pazartesi 13:23
  • Antalya’dan Halep’e 10 Tır İnsani Yardım27 Şubat 2017 Pazartesi 13:23
  • Aile Destek Merkezinden Kan Bağışı27 Şubat 2017 Pazartesi 13:23
  • Kolej Öğrencilerinden Cepheye Mektup27 Şubat 2017 Pazartesi 13:23
  • Yalova Yolunda Trafik Düzenlemesi27 Şubat 2017 Pazartesi 13:23
  • Muhtarlıklar Dairesi Hizmetleri Yerinde İnceliyor27 Şubat 2017 Pazartesi 13:23
  • Gençler, A Voleybol Müsabakalarında Dereceye Giren Takımlar Belli Oldu27 Şubat 2017 Pazartesi 13:23
  • Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Ve Uygulama Merkezi Projesi Tanıtıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 13:23
  • Tokat’ta Referandum Çalışması27 Şubat 2017 Pazartesi 13:18
  • “Bavulumdaki Hikayeler” Adlı Tiyatro Oyunu İzleyenlerden Tam Not Aldı27 Şubat 2017 Pazartesi 13:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti