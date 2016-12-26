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Jandarmadan Dolandırıcı Şebekesine Darbe

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Jandarmadan Dolandırıcı Şebekesine Darbe
Çorum'un da aralarında bulunduğu çeşitli illerde dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 kişi, İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin başarılı...

Çorum'un da aralarında bulunduğu çeşitli illerde dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 kişi, İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 14 Aralık tarihinde Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyünde Ö.A. isimli şahsın evinde parası ve silahı çalındı. Bunun üzerine Çorum İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, Çorum'un yanı sıra Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Amasya illerinde de dolandırıcılık yaptıkları belirlenen S.Y., M.T., F.B., T.Ö. ve B.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonda 4.5 kilo ağırlığında altın görünümlü pirinç külçesi ve bir adet tabanca ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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