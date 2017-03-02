Jandarmadan Geniş Çaplı Operasyon: 10 Gözaltı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 1'i terör suçlusu 10 kişi yakalandı, 3 bin 500 paket kaça sigara ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 1'i terör suçlusu 10 kişi yakalandı, 3 bin 500 paket kaça sigara ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde yürütülen "Şok Uygulamasında" 1'i terör suçlusu olmak üzere toplam 10 şüpheli şahıs yakalandı, 3 bin 500 adet de kaçak sigara ele geçirildi. "Şok Uygulamasında" hakkında değişik suçlardan arama kararı bulunan 1'i terör suçlusu olmak üzere toplam 10 şüpheli şahıs yakalandı.

Haklarında adli işlem başlatılan şahısların araçlarında yapılan aramada; yağlı boya tablolarının arka kısmı ile koltuk içerisine gizlenmiş vaziyette 3 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulunarak el konuldu.