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Jandarmadan Kablo Hırsızlığına Suçüstü

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Jandarmadan Kablo Hırsızlığına Suçüstü
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türk Telekom'a ait telefon direklerinden kablo hırsızlığı yapan kişi Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü...

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türk Telekom'a ait telefon direklerinden kablo hırsızlığı yapan kişi Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Gece saat 01.15 sırlarında Domaniç ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması ile yakalanan T.C. isimli kişinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda hırsızlık olaylarında kullanılan kesme aparatlarla ile demir kesme makasları ve kablo sarma makinası ele geçirildi. Hırsızlık olaylarında kullanılan araç ise jandarma trafik timleri tarafından trafikten men edildi. Tavşanlı ilçe jandarma komutanlığında sorguya alınan T.C. adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen T.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Tİ - EFE)

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