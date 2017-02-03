Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonu

MARDİN (İHA) – Mardin'de jandarma ekiplerinin Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde yaptığı çalışmalarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

MARDİN (İHA) – Mardin'de jandarma ekiplerinin Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde yaptığı çalışmalarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kızıltepe ilçesinde bir eve yaptığı baskında toplam 720 adet uyuşturucu/uyarıcı madde olduğu değerlendirilen sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Artuklu ilçesinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan bir kargo firmasına ait araçta yapılan aramada ise 200 kilogram çay, 60 kilogram badem içi, 2 bin 549 adet değişik markalarda kozmetik ürün (bandrolsüz ve faturasız) ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.