Jandarmadan Kumar Baskını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen kahvehaneye baskın düzenlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen kahvehaneye baskın düzenlendi.

Çolaklı Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, Evrenseki Mahallesindeki kahvehanelerde denetimlerde bulundu. Yapılan denetimler sırasında A.H isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı kahvehanede kumar oynatıldığı belirlendi. Kumar oynayan 5 kişi hakkında kumar oynamaktan, kahvehane işletmecisi A.H hakkında da kumar oynanmasına aracılık yapmak ve yer temin etmek suçlarından işlem yapıldı.