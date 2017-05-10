  • BIST 96.194
  • Altın 140,724
  • Dolar 3,5855
  • Euro 3,8954
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 16 °C

Jandarmadan Öğrencilere Trafik Eğitimi

» »
Jandarmadan Öğrencilere Trafik Eğitimi
Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeşilyurt Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından okullarda...

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeşilyurt Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından okullarda öğrencilere trafik seminerleri verildi.

Görev ve sorumluluk alanlarında rutin trafik denetimlerinin yanı sıra eğitici faaliyetlere de büyük önem veren Malatya İl Jandarma Komutanlığı, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında Yeşilyurt Jandarma Trafik Tim Komutanlığı aracılığıyla okul öncesi, ilk, orta ve lise çağındaki öğrencilerde trafik bilincini oluşturmak amacıyla trafik seminerleri verdi. Yeşilyurt Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından verilen trafik seminerlerinde öğrencilere, trafik ışık, işaret ve levhaları, yaya yollarını kullanma, öğrenci servislerine inme - binme, okul servis güvenliği, karşıdan karşıya geçme, emniyet kemerinin kullanımı ve önemi ile genel trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktarıldı. Dilek İmam Hatip Ortaokulu, Yeşil Dilek İlkokulu, Topraktepe Kayısı Çiçeği Anaokulu ve Yeşilyurt Şehit Zekeriya Bitmez Anadolu Lisesinde öğrenim gören toplam 480 öğrenciye verilen seminerlerde, Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek öğrencilere, Türkiye'deki trafik kazalarının yüzde 98'nin insan hatalarından kaynaklandığını anlatarak, öğrencilerden her zaman trafik kurallarına uymalarını, araçların geçtiği yollarda dikkatli olmalarını, yürürken mutlaka yaya yolunu kullanmalarını, trafik ışık, işaret ve levhalarına mutlaka uymalarını istedi.

Eğitim sonunda öğrencilere Jandarma tarafından hazırlanan trafik kurallarını öğretici broşür ve trafik işaretlerini tanıtıcı cetveller dağıtılarak, halkın görebileceği yerlere trafikle ilgili afiş ve pankartlar asıldı. Öğretmen ve öğrenciler de eğitimden dolayı jandarmaya teşekkür etti.

Jandarmadan Öğrencilere Trafik Eğitimi

Jandarmadan Öğrencilere Trafik Eğitimi

Jandarmadan Öğrencilere Trafik Eğitimi

Jandarmadan Öğrencilere Trafik Eğitimi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belediye Başkanı Gürkan Akademisyenlerle Bir Araya Geldi10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:43
  • Koyun Otlatırken Yaralı Bulunan Çoban Hayatını Kaybetti10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:43
  • Turizm Alanlarına Yatırımlar Devam Ediyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:43
  • Mhp Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı İlk Ziyaretini Başkan Gürkan’a Yaptı10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:43
  • Battalgazi Belediyesi Trafik Haftasını Kutladı10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:38
  • Çanakkale Emlak İnşaat Ve Yapı Malzemeleri Tanıtım Günleri10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:38
  • Başkan Akyürek: “Zihinlerdeki Engelleri Kaldırmak İçin Çalışmalıyız”10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:38
  • Başkonsolos Began Muhic, Başkan Işık’ı Ziyaret Etti10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:33
  • Silahını Temizlerken Kendini Vurdu10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:28
  • Korkuteli’de Kız Kuran Kursu’nun Temeli Atıldı10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti