Jandarmadan Öğrencilere Trafik Eğitimi

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeşilyurt Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından okullarda...

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeşilyurt Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından okullarda öğrencilere trafik seminerleri verildi.

Görev ve sorumluluk alanlarında rutin trafik denetimlerinin yanı sıra eğitici faaliyetlere de büyük önem veren Malatya İl Jandarma Komutanlığı, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında Yeşilyurt Jandarma Trafik Tim Komutanlığı aracılığıyla okul öncesi, ilk, orta ve lise çağındaki öğrencilerde trafik bilincini oluşturmak amacıyla trafik seminerleri verdi. Yeşilyurt Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından verilen trafik seminerlerinde öğrencilere, trafik ışık, işaret ve levhaları, yaya yollarını kullanma, öğrenci servislerine inme - binme, okul servis güvenliği, karşıdan karşıya geçme, emniyet kemerinin kullanımı ve önemi ile genel trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktarıldı. Dilek İmam Hatip Ortaokulu, Yeşil Dilek İlkokulu, Topraktepe Kayısı Çiçeği Anaokulu ve Yeşilyurt Şehit Zekeriya Bitmez Anadolu Lisesinde öğrenim gören toplam 480 öğrenciye verilen seminerlerde, Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek öğrencilere, Türkiye'deki trafik kazalarının yüzde 98'nin insan hatalarından kaynaklandığını anlatarak, öğrencilerden her zaman trafik kurallarına uymalarını, araçların geçtiği yollarda dikkatli olmalarını, yürürken mutlaka yaya yolunu kullanmalarını, trafik ışık, işaret ve levhalarına mutlaka uymalarını istedi.

Eğitim sonunda öğrencilere Jandarma tarafından hazırlanan trafik kurallarını öğretici broşür ve trafik işaretlerini tanıtıcı cetveller dağıtılarak, halkın görebileceği yerlere trafikle ilgili afiş ve pankartlar asıldı. Öğretmen ve öğrenciler de eğitimden dolayı jandarmaya teşekkür etti.