Jandarmadan Okul Servis Araçlarına Sıkı Denetim

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, servis araçlarının denetimlerini sürdürüyor.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, servis araçlarının denetimlerini sürdürüyor.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri tarafından 2017-2018 eğitim öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte öğrenci servislerine yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

Öğrencilerin daha güvenli bir ortamda okullarına ulaşmasını sağlamak amacıyla sürdürülen denetimlerde kurallara uymayan servis sürücülerine gerekli cezai yaptırımlar uygulanıyor.

Öğrenci servis araçlarının denetiminde eğitim öğretim sezonun açılmasından bugüne kadar 17 okul öğrenci taşıyan toplam 74 servis aracını denetleyen jandarma timleri Karayolları Trafik Kanunu ve Okul Servis Araçları Yönetmenliği'ne uymayan toplam 23 sürücü ve araçlar hakkında 6 bin 400 lira cezai işlem uyguladı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında olan bütün okul servis araçlarını denetleyen jandarma trafik timleri eğitim öğrenim sezonu içerisinde yıl boyunca denetimlerin süreceğini açıkladılar.