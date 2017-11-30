Jandarmadan Pkk’ya Darbe

Diyarbakır'da jandarma tarafından Lice, Kulp, Hazro ve Silvan ilçeleri kırsalında önceki gün başlatılan operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da jandarma tarafından Lice, Kulp, Hazro ve Silvan ilçeleri kırsalında önceki gün başlatılan operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra piyasa değeri 43 milyon 120 bin TL olan 3 ton 111 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Hazro ve Silvan ilçeleri arasındaki alanda jandarma tarafından önceki gün saat 11.00'den itibaren başlatılan "Bayrak-69 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayraktar" operasyonu sürüyor. Operasyon çerçevesinde dün 15.00 sıralarında güvenlik güçleri, Kulp ilçesine bağlı Keçiveren köyü Ricit deresi mevkisindeki sığınakta bir grup terör örgütü PKK mensubu tespit etti. Jandarmanın "Teslim ol" çağrısı yaptığı teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 3 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilirken, 3 adet AK-47 Kalaşnikof tüfeği, 5 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 87 adet Kalaşnikof fişeği, 2 adet sırt çantası, 1 adet araç telsizi, 1 adet ses kayıt cihazı, 4 adet kütüklük, 1 adet palaska ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, operasyon sırasında ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlara gizlenmiş 14 adet jelikan bidonlar içerisinde 1 adet tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 20 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 9 adet terörist kıyafeti, 4 çift ayakkabı, 1 adet hücum yeleği, 4 adet kütüklük, 2 adet araç, 250 metre elektrik kablosu, 156 adet pil, çok miktarda örgütsel doküman ile giyim ve yaşam malzemeleri de ele geçirdi.

2 bin 737 şahıs sorgulandı

Operasyon çerçevesinde yol kontrol faaliyetleri ile adli aramalar da yapıldı. Bu çerçevede 54 konut ve eklentisinin adli araması ile 2 bin 737 şahıs ve bin 25 aracın sorgulaması yapıldı. Yapılan faaliyette 1'i terör işbirlikçisi olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. 29 şahıs ise 1111 sayıyı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

Terörün finans kaynağına da darbe

Terörün yanı sıra terör örgütü PKK'nın finans kaynağı uyuşturucuya yönelik özellikle son iki yıl içerisinde gerçekleştirdiği büyük ve başarılı operasyonlarla dikkat çeken jandarma, operasyonda örgütün finans kaynağına da bir darbe daha vurdu. Operasyon çerçevesinde gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri kırsal alanında icra edilen adli ve temas arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 43 milyon 120 bin TL olan 709 kilogram kubar ve 2 ton 402 kilogram toz olmak üzere toplam 3 ton 111 kilogram esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile silah, mühimmat, muhabere malzemesi ve delil niteliğindeki malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler imha edildi.