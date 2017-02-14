Jandarmadan Sürücülere Karanfil

Mersin'in Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sürücülere karanfil dağıttı.

Mersin'in Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sürücülere karanfil dağıttı.

İlçeye bağlı Tömük Mahallesindeki uygulama noktasında görev yapan ve yol emniyet kontrol faaliyetlerinde bulunan jandarma trafik timleri sürücüleri kurallara uyma konusunda uyarırken, bir de sürpriz yaptı.

Ekipler sürücüleri karanfille karşıladı. Kendilerine jandarma ekipleri tarafından karanfil uzatılan sürücüler ve yolcular şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sürücüler ve yolcular uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirirken, jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.