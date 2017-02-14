  • BIST 87.826
  • Altın 144,717
  • Dolar 3,6490
  • Euro 3,8727
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 3 °C
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Jandarmadan Sürücülere Karanfil

» »
Jandarmadan Sürücülere Karanfil
Mersin'in Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sürücülere karanfil dağıttı.

Mersin'in Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sürücülere karanfil dağıttı.

İlçeye bağlı Tömük Mahallesindeki uygulama noktasında görev yapan ve yol emniyet kontrol faaliyetlerinde bulunan jandarma trafik timleri sürücüleri kurallara uyma konusunda uyarırken, bir de sürpriz yaptı.

Ekipler sürücüleri karanfille karşıladı. Kendilerine jandarma ekipleri tarafından karanfil uzatılan sürücüler ve yolcular şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sürücüler ve yolcular uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirirken, jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.

Jandarmadan Sürücülere Karanfil

Jandarmadan Sürücülere Karanfil

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ortaca Kemal Şahin Bulvarı Trafiğe Açıldı14 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Başkan Dimez’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gelişi İle İlgili Açıklama14 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Başkan Alıcık, Sucuk Ekmek Şenliğine Katıldı14 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Söke Kadın Meclisi Sevgililer Günü’nü Unutmadı14 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Makine Sanayinde Alarm Zilleri Çalıyor14 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Tabiat Parkı’ndaki Hayvan Popülasyonu Artıyor14 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Fll Robot Turnuvası’nda Jüri Ödülü Aldılar14 Şubat 2017 Salı 16:08
  • Belediye Başkanı Kara, Büyükelçi Zawawi’yi Ziyaret Etti14 Şubat 2017 Salı 16:08
  • Osmancık’ta Kentsel Dönüşüm Çalışmaları14 Şubat 2017 Salı 16:08
  • Yeşil- Beyazlı Takımda Milli Mutluluk14 Şubat 2017 Salı 16:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti