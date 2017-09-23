Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu

Hatay'da jandarma ekipleri tarafından Helenistik ve Roma dönemlerine ait 41 parça tarihi eser ele geçirildi.

Hatay'da jandarma ekipleri tarafından Helenistik ve Roma dönemlerine ait 41 parça tarihi eser ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Bektaşlı Mahallesi'nde O.A. isimli şahsın çok sayıda tarihi eser bulundurduğu ve bunları satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri O.A. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 41 parçaya el konuldu.

Operasyonda, 1 adet Helenistik dönemine ait bronz sikke, 3 adet Roma dönemine ait bronz sikke, 1 adet Doğu Roma dönemine ait bronz sikke, 4 adet İslami dönem bronz sikke, 20 adet okunmayan sikke, 4 adet bronz yüzük ve yüzük parçası, 1 adet ok parçası, 5 adet bronş obje, 1 adet kurşun obje,1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan O.A. isimli şahıs ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.