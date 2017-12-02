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Jandarmadan Terörün Finans Kaynağına Darbe

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Jandarmadan Terörün Finans Kaynağına Darbe
Diyarbakır'da terör örgütüne darbe üstüne darbe vuran jandarma ekipleri, terörün finans kaynağı olan uyuşturucuya da geçit vermiyor.

Diyarbakır'da terör örgütüne darbe üstüne darbe vuran jandarma ekipleri, terörün finans kaynağı olan uyuşturucuya da geçit vermiyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen narko-terörizmle mücadele faaliyetlerinde piyasa değeri 12 milyon 150 bin lira olan 810 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır ili Lice, Kulp, Hazro ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 28 Kasım 2017 Salı günü saat 11.00'dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-69 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayraktar operasyonunda, 01 Aralık 2017 tarihinde narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında icra edilen adli ve temas arama faaliyeti neticesinde, piyasa değeri 12 milyon 150 bin TL olan 810 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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