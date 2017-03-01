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Jandarmanın Dikkati Hırsızları Yakalattı

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Jandarmanın Dikkati Hırsızları Yakalattı
Manisa'nın Akhisar ilçesinden çaldıkları araç ile Kırkağaç'ta yakalanan 4 kişinin üzerinde 40 adet 200 TL'lik sahte banknot ele geçirilirken, yakalanan...

Manisa'nın Akhisar ilçesinden çaldıkları araç ile Kırkağaç'ta yakalanan 4 kişinin üzerinde 40 adet 200 TL'lik sahte banknot ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 03.45 sıralarında elinde daha sonradan çalıntı olduğu tespit edilen televizyonla dolaşan İ.G. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonrası yakalanan İ.G., ifadesinde N.K. isimli kadın ve A.K., E.Y. isimli şahıslarla Akhisar ilçesinden çaldıkları araçla Kırkağaç ilçesine geldiklerini söyledi. Bunun üzerine araştırmasını derinleştiren jandarma ekipleri, N.K., A.K. ve E.Y. isimli şahısları da gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında 40 adet 200 TL'lik aynı seri numaralı sahte banknot, 1 adet bıçak, 1 çift eldiven ve 1 adet el feneri ele geçirildi.

Jandarmanın Dikkati Hırsızları Yakalattı

Jandarmanın Dikkati Hırsızları Yakalattı

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