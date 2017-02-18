Jandarmanın Huzur Operasyonunda 9 Kişi Yakalandı

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde suçların önlenmesi ve aranan suçluların yakalanması amacıyla huzur operasyonu gerçekleştirdi.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde suçların önlenmesi ve aranan suçluların yakalanması amacıyla huzur operasyonu gerçekleştirdi.

9 kişi yakalandı

Bartın il genelinde 135 personel ile yapılan huzur operasyonunda jandarma ekipleri 8 arama noktası oluşturarak suçlulara göz açtırmadı. Jandarma Asayiş ve Trafik ekipleri tarafından koordineli olarak yapılan arama ve sorgulamalara narkotik köpeği de katıldı. Uygulamalarda bin 450 kişi sorgulanırken, 9 kişi yakalandı.

75 umuma açık yer kontrol edildi

Öte yandan uygulamada kahvehane ve gazino gibi 75 umuma açık yer kontrol edilirken araçlar da narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. Jandarma, bölgelerindeki huzuru sağlamak adına bu tür uygulamaların sıklıkla devam edileceğini açıkladı.