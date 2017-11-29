  • BIST 102.342
  • Altın 163,528
  • Dolar 3,9535
  • Euro 4,6884
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 13 °C

Japon İmparatorunun Doğum Günü Resepisyonu

» »
Japon İmparatorunun Doğum Günü Resepisyonu
Japonya İmparatoru Akihito'nun 84'üncü doğum günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Japonya İmparatoru Akihito'nun 84'üncü doğum günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Japonya Büyükelçiliği, Japonya'nın 125'inci İmparatoru Akihito'nun doğum günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Büyükelçi Akio Miyajima'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve çok sayıda davetli katıldı.

Japonya ile Türkiye arasındaki münasebetlerin giderek artması temennisinde bulunan Kahraman, "Kişisel münasebetler çok mühim, bu dostluğumuz sürüp devam etmeli. TBMM'de Japonya'yla dostluk grubumuz var ve şimdi de bir önceki dönemden milletvekili olan Mesut Mercan Bey de Büyükelçi olarak Japonya'ya gitti. Parlamentolar arası münasebetimizin daha sıklaşacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

İmparator Akihito'nun doğum gününü kutlayarak sözlerine başlayan Bakan Özlü, "Bazı dostluklar zaman geçtikçe daha değerli bir hal alıyorlar. Türk-Japon dostluğu da zamanla gelişen büyüyen ve daha da değer kazanan bir dostluktur. Bundan 127 yıl önce Ertuğrul Fıkrateyni'nin Japonya'yı ziyareti ile başlayan ilişkilerimiz, geçen zaman zarfında her iki ülkenin birbirine daha da yakınlaşmasıyla ülkelerimiz arasında siyasi ve ticari ilişkilerin artmasıyla taçlanmıştır. 1999'daki Marmara depreminde Japon halkının binlerce kilometre öteden bize ulaşan yardım elini hiçbir zaman unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Büyükelçisini Kabul Etti29 Kasım 2017 Çarşamba 18:58
  • Başbakan Yardımcısı Işık: “Chp’nin Biraz Tarihten Ders Çıkarması Gerektiğini Düşünüyorum”29 Kasım 2017 Çarşamba 18:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bunun Adı Ana Muhalefet Değil, Ana Hıyanettir”29 Kasım 2017 Çarşamba 17:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Büyükelçisini Kabul Etti29 Kasım 2017 Çarşamba 17:33
  • Chp Aksu’da Yıldız Güven Tazeledi29 Kasım 2017 Çarşamba 17:18
  • Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ Hakkari’de29 Kasım 2017 Çarşamba 16:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Taşeron Müjdesi29 Kasım 2017 Çarşamba 16:28
  • Mahkemede Zehir İçen Hırvat Savaş Suçlusu Öldü29 Kasım 2017 Çarşamba 16:23
  • Karadağ’dan 15 Temmuz Gazisine Ziyaret29 Kasım 2017 Çarşamba 16:23
  • Bakan Yılmaz Şehit Öğretmenler Anısına Albüm Çıkaran Öğretmenlerle Bir Araya Geldi29 Kasım 2017 Çarşamba 16:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti