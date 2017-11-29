Japon İmparatorunun Doğum Günü Resepisyonu

Japonya İmparatoru Akihito'nun 84'üncü doğum günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Japonya İmparatoru Akihito'nun 84'üncü doğum günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Japonya Büyükelçiliği, Japonya'nın 125'inci İmparatoru Akihito'nun doğum günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Büyükelçi Akio Miyajima'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve çok sayıda davetli katıldı.

Japonya ile Türkiye arasındaki münasebetlerin giderek artması temennisinde bulunan Kahraman, "Kişisel münasebetler çok mühim, bu dostluğumuz sürüp devam etmeli. TBMM'de Japonya'yla dostluk grubumuz var ve şimdi de bir önceki dönemden milletvekili olan Mesut Mercan Bey de Büyükelçi olarak Japonya'ya gitti. Parlamentolar arası münasebetimizin daha sıklaşacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

İmparator Akihito'nun doğum gününü kutlayarak sözlerine başlayan Bakan Özlü, "Bazı dostluklar zaman geçtikçe daha değerli bir hal alıyorlar. Türk-Japon dostluğu da zamanla gelişen büyüyen ve daha da değer kazanan bir dostluktur. Bundan 127 yıl önce Ertuğrul Fıkrateyni'nin Japonya'yı ziyareti ile başlayan ilişkilerimiz, geçen zaman zarfında her iki ülkenin birbirine daha da yakınlaşmasıyla ülkelerimiz arasında siyasi ve ticari ilişkilerin artmasıyla taçlanmıştır. 1999'daki Marmara depreminde Japon halkının binlerce kilometre öteden bize ulaşan yardım elini hiçbir zaman unutmayacağız" ifadelerini kullandı.