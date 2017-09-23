Japonlar Tekirdağ’ı Unutmadı

Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a teşekkür mektubu gönderdi.

Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a teşekkür mektubu gönderdi.

16 Eylül tarihinde Ertuğrul Fırkateyni faciasının 127. yıldönümü vesilesiyle Süleymanpaşa Belediyesi anma etkinlikleri düzenlemiş Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara'nı davet etmişti. Bu nedenle Başkan Ekrem Eşkinat'a teşekkür mektubu gönderdi. Mektubunda Süleymanpaşa Belediyesi'nin başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiğini, Süleymanpaşa'da yaşadıklarından dolayı çok mutlu olduğunu ve Süleymanpaşa Belediyesi'nin Japonya ile dostluk köprüsü kurmasının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın M. Ekrem Eşkinat, öncelikle 16 Eylül 2017 tarihinde Ertuğrul Fırkateyni faciasının 127. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen anma etkinliklerinin başarılı bir şekilde tamamlanmış olması dolayısıyla şahsınız ve Süleymanpaşa Belediyesi'ni kutlarım. Ertuğrul Fırkateyni'nin Kaptanı Yarbay Ali Bey'in anıtı huzurunda gerçekleştirilen anma törenine ve ayrıca "Ertuğrul 1890" açık hava film gösterimine katılmaktan ben ve eşim onur duyduğumuzu belirtmek isterim.

Bunun yanında, misafirperverliğiniz ve bizi harika bir akşam yemeğinde ağırladığınız için size ve eşinize şükranlarımız sunmak isterim.

Bu tür etkinliklerin Türkiye ve Japonya halkları arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yardımcı olduğu kanaatindeyim ve bu nedenle, Süleymanpaşa Belediyesi ile Japonya arasındaki bağları geliştirecek böylesine önemli etkinliklerin düzenlenmesine Süleymanpaşa Belediyesi'nin ileriki yıllarda da devam etmesini içtenlikle temenni ederim.

Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara"