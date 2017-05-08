Japonya'nın Iwate Bölgesindeki Kamaishi'de orman yangını çıktı. Rüzgarın tesiriyle, bölgede çıkan orman yangınının şiddetinin artma üzerine 350 kişinin Kamaishi'den tahliye edilmesi istendi. İtfaiyecilere yardım için iki yangın söndürme helikopteri bölgeye gönderildi.
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Japonya’da Orman Yangını
Japonya'nın Iwate Bölgesindeki Kamaishi'de orman yangını çıktı. Rüzgarın tesiriyle, bölgede çıkan orman yangınının şiddetinin artma üzerine 350...
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