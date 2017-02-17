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Jcı Antalya Şubesi 2017 Yılı Çalışmalarına Başladı

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Jcı Antalya Şubesi 2017 Yılı Çalışmalarına Başladı
Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI-Junior Chamber İnternational) Antalya Şubesi 2017 yılı dönem çalışmalarına hız verdi.

Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI-Junior Chamber İnternational) Antalya Şubesi 2017 yılı dönem çalışmalarına hız verdi. Dönem Başkanı Osman Şanlı, "Antalya'nın Uluslararası ölçekte birçok proje ile tanışma fırsatı bulacak" dedi.

Antalyalı Genç girişimciler The Marmara Otel'de düzenlenen toplantıda bir araya geldi. JCI Antalya Şubesi tarafından düzenlenen koordinasyon toplantısına, dernek üyelerinin yanı sıra JCI'ı tanımak isteyen birçok girişimci katıldı. Dönem Başkanı Osman Şanlı toplantının açılış konuşmasında JCI'ın dünya çapında bir dernek olduğunu söyledi. 114 ülkede faaliyet gösterdiklerini söyleyen Şanlı, "Derneğimiz 18 ila 40 yaş aralığında genç girişimcilerden oluşuyor. Dünya çapında 170 binin üzerinde üyemiz var, Türkiye'de ise 27 şube ve 2 temsilcilikten oluşuyor" dedi.

JCI Kişisel Gelişime önem verilen fırsat alanları yaratan, Ulusal ve Uluslararası aktiviteler ile gelişimi destekleyen projeler üreten, Geleceğin Liderleri Olabilmeyi destekleyen bir liderlik platformu olduğunu söyleyen Şanlı, "JCI Antalya Şubesi olarak takım çalışmasını önemsiyoruz" dedi. JCI Derneği olarak vizyonumuz; Aktif Gençler için önde gelen küresel network ağı olmak ve Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak misyonu ile hareket etmektir. JCI Antalya aracılığıyla Antalya Uluslararası birçok proje ile tanışma fırsatı bulacak" dedi.

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