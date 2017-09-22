Jet Kazasının Yaşandığı Noktada İnceleme Yapıldı

İSTANBUL (İHA) – Atatürk Havalimanı'nda yaşanan özel jet kazasının ardından olay yeri inceleme ekipleri kaza noktasında çalışmalar yaptı.

İSTANBUL (İHA) – Atatürk Havalimanı'nda yaşanan özel jet kazasının ardından olay yeri inceleme ekipleri kaza noktasında çalışmalar yaptı. Jetin kazada fırlayan tekeri de kameralara yansıdı.

Atatürk Havalimanı'nda yaşanan özel jet kazasının ardından bölgeye olay yeri inceleme ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen uçağın enkazını ve çevresini inceleyen ekipler mürettebatın da eşyalarına baktı. Ekiplerin mürettebata ait olan çantaları incelediği görüldü. Jetin kazada fırlayan tekeri de görüntülendi.