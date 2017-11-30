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JOLLY TUR 2018'E HAZIR

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JOLLY TUR 2018'E HAZIR
JOLLYTUR’un geleneksel büyük acenteler toplantısı, Antalya’da ki Trendy Lara Hotel’de gerçekleşti. Samsun JOLLY TUR Sorumlusu Aybars Aydar'a başarı ödülü verildi. Aydar, "Biz 2018'e hazırız. Samsun ile ilgili müthiş tatil imkanları sunacağız "dedi.

Üç gün süren toplantıya JOLLY TUR Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Figen Erkan, Samsun JOLLY TUR Sorumlusu Aybars Aydar ile tüm departman müdürleri ev sahipliği yaptı.

Turizmde erken rezervasyon döneminin başlangıcının yapıldığı etkinlikte, JOLLY TUR 2018 sezonu için anlaştığı yeni tesisler ile Yurtdışında ve Yurtiçinde yeni oluşturulan destinasyonlarında tanıtımı yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, " 2018’de başarı grafiklerini daha da yükselteceğiz "dedi. 

MÜTHİŞ TATİL FIRSATLARI SUNACAĞIZ 
Samsun JOLLY TUR Sorumlusu Aybars AYDAR ise” Özellikle 2018 Samsun halkına en uygun fiyata yüksek kalite ile muhteşem tatil olanaklarını sağlayacağımız bir sene olacak. Ayrıca bu sene Samsun kalkışlı Kültür Turlarımızda, her bütçeye uygun destinasyonlar yaratarak, misafir sayımız ve bunun uzantısı olarak misafir memnuniyetimizi daha da arttırmayı hedefliyoruz. Tabiki bu sene sadece Samsun kalkışlı Kültür Turları değil, değerli misafirlerimizin beğenisine sunacağımız Samsun Kalkışlı Yurtdışı Turlarında satışı başlayacaktır. Özellikle bu sene Samsun Hareketli Büyük Balkanlar Turu, en uygun fiyat garantisi ile Samsun halkının eminim ki ilk tercih edeceği destinasyon olacaktır. Bu sene itibari ile Ege ve Akdeniz bölgesinde ki oteller konusunda da ürün yelpazemizi genişletmiş bulunmaktayız. Özellikle bu bölgelerde imzaladığımız “tek yetkililik” kontratları ile en uygun fiyat garantisini siz Samsun halkına sunarak, herkesin tatile gitmesini amaçlamaktayız” dedi.

PLAKET VERİLDİ 
Üç gün süren toplantının sonunda, 2017 sezonunda göstermiş olduğu başarıdan dolayı, JOLLY TUR Samsun Sorumlusu Aybars Aydar, Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar tarafından plaketle ödüllendirildi. Feride İÇKİLLİ jolyy-(2).jpgjolyy-(1).jpgÖdül Resminde Soldan Sağa Doğru
Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar - JOLLY TUR Samsun Sorumlusu Aybars Aydar- Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Figen Erkan - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar 

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