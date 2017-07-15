Jordan Theodore, Ea7 Emporio Armani Milano’da

Geçtiğimiz sezon Banvit'te oynayan yıldız basketbolcu Jordan Theodore, İtalya ekiplerinden EA7 Emporio Armani Milano'ya transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Banvit'te oynayan yıldız basketbolcu Jordan Theodore, İtalya ekiplerinden EA7 Emporio Armani Milano'ya transfer oldu.

Bu sezon THY Euroelague'de ve İtalya Ligi'nde iddialı olabilmek için transfer çalışmalarını sürdüren EA7 Emporio Armani Milano, geçtiğimiz sezon Banvit'te oynayan Jordan Theodore'i kadrosuna kattı. İtalyan ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Theodore ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Bandırma ekibine Türkiye'de ve Avrupa'daki maçlarda önemli katkılarda bulunan Amerikalı oyuncu, ligde 18.3 sayı, 7.2 asist ve 3.7 ribaunde ortalamalarıyla mücadele etti. 27 yaşındaki oyunuc FIBA Şampiyonlar Ligi'nde isee 15.9 sayı, 7.5 asist ve 3.8 ribaund ile takımına katkıda bulundu.