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Josef De Souza: “Adım Adım Önümüze Bakıyoruz”

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Josef De Souza: “Adım Adım Önümüze Bakıyoruz”
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Josef, adım adım devam ettiklerini belirterek, "Şampiyonluk yolunda büyük bir şansımız var" dedi.

4-2 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, "Karşılaşmaya baskılı başladık ve oyunu rakip sahaya yıktık. Lig şu anda her şeye gebe bir hale geldi. Tüm takımlar birbirine yaklaştı. Kesinlikle Fenerbahçe geri döndü diyebiliriz. Umuyorum yolumuza bu futbolu oynayarak, bu özgüveni sahada sergileyerek devam ederiz. Adım adım önümüze bakacağız. Bu görüntüyü sergilersek, şampiyonluk yolunda büyük bir şansımız olduğunu düşünüyorum" dedi.

İlk yarıda şanssız bir gol yediklerini sözlerine ekleyen Josef, "Bu akşam oynadığımız Kasımpaşa maçının önemi ne ise, Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığımız maçların önemi ne ise, Bursaspor maçı da aynı önemi taşıyor. 3 puanlık bir maça çıkacağız. Önümüzdeki hafta kesinlikle galibiyete ihtiyacımız var. Zorlu bir takımla oynayacağız. İyi bir sezon geçiriyorlar ama biz oraya gidip kendi futbolumuz oynayıp galip gelmek istiyoruz" diye konuştu.

"Mehmet Topal harika bir sezon geçiriyor"

Mehmet Topal'la oynamalarının eleştirilere maruz kalmasıyla ilgili konuşan Josef, "İnsanlar gerçekten çok konuşuyor ve çok konuşan insanlar aynı zamanda futboldan anladıklarını zannediyorlar. Problemin bu olduğunu düşünüyorlar ve konuşmalarını bunun üzerine sürdürüyorlar. Mehmet Topal harika bir sezon geçiriyor şu anda. Ozan da aynı şekilde ligin başından beri harika bir sezon geçirdi. Saha içerisinde olduğum zaman işimi yapmaya gayret gösteriyorum. En önemlisi Fenerbahçe'nin kazanması. Şu anda bireysel konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

Maçın adamı olarak Giuliano'yu gösteren Josef, "İlk yarıda aslında çok iyi değildi. Soyunma odasında onunla aynı konuyu konuştum. O da ilk yarıda istediklerini yapamadığını gayet iyi bir şekilde biliyor. İkinci yarı ise bambaşka bir şekilde sahaya çıktı" açıklamasını yaptı.

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