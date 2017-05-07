Josef Ve Skrtel, Antalyaspor Maçında Yok

Beşiktaş karşısında kırmızı kart görerek oyundan atılan Martin Skrtel ve Josef de Souza, önümüzdeki hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında forma...

Beşiktaş karşısında kırmızı kart görerek oyundan atılan Martin Skrtel ve Josef de Souza, önümüzdeki hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Vodafone Arena'da son dakika golüyle beraberliği kurtaran Fenerbahçe, bu maçta 2 önemli oyuncusunu kaybetti. Quaresma'ya yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kalan Martin Skrtel ve Oğuzhan Özyakup'a yaptığı faulle ikinci sarı kartını gören Josef de Souza, Antalyaspor ile oynanacak olan zorlu karşılaşma öncesinde cezalı duruma düştü.