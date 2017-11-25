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Judoda Galatasaray Altın Lig’de Avrupa Üçüncüsü Oldu

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Judoda Galatasaray Altın Lig’de Avrupa Üçüncüsü Oldu
Ankara'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası Judo Altın Lig müsabakaları sona erdi.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası Judo Altın Lig müsabakaları sona erdi. Fransız ekibi Limoges'i 3-2 yenen Galatasaray Kadın Judo Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.

2016 yılında Ankara'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov anısına, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonayı Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Başkanı Marius Vizer, Avrupa Judo Birliği (EJU) Başkanı Sergey Sloveychik, Andrey Karlov'un eşi Marina Karlov, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yönetim kurulu üyeleri ve sporseverler izledi.

Kadınlarda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Pontault Combault'a 3-2 kaybederek altın madalya şansını kaybetti ve repesaj maçına kaldı. Galatasaray repesaj maçında, Fransız takımı RSC Champigny'i 3-2 yenerek, bronz madalya için tatamiye çıkmaya hak kazandı. Türkiye temsilcisi Galatasaray, bronz madalya için Fransız ekibi Limoges ile karşılaştı.

Bronz madalya için tatamiye çıkan Galatasaray'da 52 kiloda Melise Çakmaklı, Conbeau Eloise karşısında Waza-ari, (1-0) 70 kiloda Şükran Bakacak ise Fanny Estelle Postive karşısında İppon (tuş) olarak kaybederken, 57 kiloda Distria Krasniqi, F.Estelle Posvite Waza-ari (1-0) ile, 63 kiloda Nora Gjakova Stephanie Faure'yi İppon (tuş) ile yenerek skoru 2-2 yaptı. +70 kiloda son maça çıkan Kübra Kara ise Audrey Thenel karşısında 3 ihtarla (diskalifiye) maçı kazanarak takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Fransız ekibi Limoges'i 3-2 yenen Galatasaray Altın Lig'de bronz madalyanın sahibi oldu. Galatasaray takımının madalyalarını Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima verdi.

Türkiye'yi erkeklerde temsil eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise şampiyonayı yedinci olarak tamamladı.

Öte yandan kadınlarda İspanya'nın Valencia takımını 3-2 yenen Rusya'nın Yawara Neva Altın Lig şampiyonu olurken, erkeklerde ise finalde iki Rus takımı karşılaştı. Yawara Neva'ra takımı, New Stream takımını 4-1 yenerek şampiyon olan ikinci Rus takımı oldu. Şampiyon Yawara Neva takımının madalyalarını ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verirken, ikinci olan New Stream'ın madalyalarını ise Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz verirken 3. olan takımlara ise madalyalarını Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor Toto Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

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