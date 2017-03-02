Jüri Üyeleri Tematik Park Alanını İnceledi

Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan Bandırma Tematik Parkının inşa edileceği eski Askeri Çamlıkta, Uluslararası Bandırma Tasarım...

Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan Bandırma Tematik Parkının inşa edileceği eski Askeri Çamlıkta, Uluslararası Bandırma Tasarım Parkı Yarışmasının dünyaca ünlü mimar ve tasarımcı jüri üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ile birlikte incelemelerde bulundu. Başkan Uğur, "Bandırma Tematik Parkı dünyada bilinen bir tasarım alanı olacak" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yeralan Bandırma Tematik Parkının inşa edileceği eski Askeri Çamlıkta, Uluslararası Bandırma Tasarım Parkı Yarışmasının dünyaca ünlü mimar ve tasarımcı jüri üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ile birlikte incelemelerde bulundu. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Balıkesir Mimarlar Odası Başkanı Ali Özerk ve Büyükşehir Belediye meclis üyelerinin de hazır bulunduğu inceleme gezisinde juri üyeleri alan hakkında yetkililerden bilgiler aldılar.

Tematik park dünyada bilinen bir tasarım alanı olacak

Uluslararası Bandırma Tasarım Parkı Yarışması için 124 projenin başvuruda bulunduğunu ve projelerden yüzde 49'unun dünyanın çeşitli ülkelerindeki mimar ve tasarımcılar hazırlandığını söyleyen Başkan Uğur, Bandırma Tematik Parkı'nın sadece Türkiye değil, Dünyada bilinen bir tasarım alanı olacağını belirtti. Tasarım parkı yarışması için son projelerinde geldiğini ifade eden Başkan Uğur şu bilgileri verdi: "Bugün juri üyelerimiz Uluslarası bandırma Tasarım Parkı'nı yapacağımız alanda bir gezinti yaptı. Balıkesir'de 124 proje katılıyor yarışmaya. Bunların yüzde 41'i yurtdışından, yüzde 59'u ise Türkiye'den. Bütün dünyadan ilgi olan bir proje. Bu yarışmamızda Dünyanın ve Türkiye'nin önemli mimarları juri üyeliği yapıyor. İnşallah Cumartesiye kadar yapacakları çalışmalar ile 1., 2., 3. Ve 7 tane mansiyon alacak projeyi değerlendirecekler. Bu projenin Türkiye için önemli bir vizyon proje olduğu ve bu proje İstanbul'a, İzmir'e, Türkiye geneline olduğu gibi Dünya'ya da hitap edecek" dedi.

"Örnek bir proje olacak"

Yarışma ve proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye'nin ünlü mimarlarından Prof. Dr. Celal Abdi Güzel, bandırma'nın İstanbul'un baskısını azaltacak bir kent olduğunu belirtti. Bandırma'nın nitelikli gelişmesinin önemli olduğunu kaydeden Güzel, "Buranın seçimi ve yarışmanın uluslararası yapılması çok doğru. Bunun bir araştırma ve rekreasyon parkı olarak yapılması çok önemli. Zannediyorum Bandırma'ya kısa ve uzun vadede çok fazla sanayi yatırımı gelecek. Bunların araştırma yerlerine ihtiyacı olacak. Burası örnek bir proje olacak" diye konuştu. İnceleme gezisine juri üyelerinden Prof. Dr. Celal Abdi Güzel, Louis Berker, Odile Decq, Martin Rein- Cano, Guenther Vogt, Ali Özerk, Ebru Erdönmez, Serkan Sinmaz Ömer Yılmaz, Olgu Çalışkan, Meltem Erdem Kaya ve Burak Haznedar katıldı.