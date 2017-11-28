  • BIST 104.760
  • Altın 162,466
  • Dolar 3,8990
  • Euro 4,6440
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 13 °C

Kabadüz’de Elektrik Hatları Yenileniyor

» »
Kabadüz’de Elektrik Hatları Yenileniyor
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde YEDAŞ İl Koordinatörlüğü ilçede elektrik hatlarını ve direkleri yeniliyor.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde YEDAŞ İl Koordinatörlüğü ilçede elektrik hatlarını ve direkleri yeniliyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ilçe genelinde devam eden çalışmaları yakından inceleyerek, Kabadüz YEDAŞ İşletme Şefi Ahmet Albayrak'tan süren çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Belediye Başkanı Yener Kaya, sorunsuz, kesintisiz enerji sağlamak amacıyla ilçe genelinde yenileme çalışması yapıldığını ifade etti. Daha öncesinde ilçenin mahallelerinde ciddi elektrik sıkıntısı olduğunu anlatan Başkan Kaya, şunları söyledi:

"Elektrik arızalarından dolayı sürekli vatandaşlarımızdan şikayetler geliyordu. Bu şikayetlerin ana nedeni hatların yetersiz ve çok eski olmasıydı. YEDAŞ İl Koordinatörlüğü ilçe genelinde başlattığı yenileme çalışmalarıyla elektrik sorununa adeta neşter vurdu. Şuan bütün mahallelerimizde çok ciddi bir çalışma var. Bu çalışmalar ile karda, yağmurda hiçbir şekilde elektrik arızası olmayacak. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kabadüz’de Elektrik Hatları Yenileniyor28 Kasım 2017 Salı 07:33
  • Başkan Alıcık’ın Okullara Desteği Sürüyor28 Kasım 2017 Salı 07:08
  • Kızılay Meydanı’ndaki Lale Heykeli Kaldırıldı28 Kasım 2017 Salı 03:23
  • Mısır Yüklü Tır Devrildi, 1 Yaralı28 Kasım 2017 Salı 00:03
  • Dargeçit’te Çıkan Yangında Ev Yandı, 1 Kişi Dumandan Zehirlendi.27 Kasım 2017 Pazartesi 23:48
  • "Ustalara Saygı" Etkinliğinin Bu Haftaki Konuğu Ahmet Ümit Oldu27 Kasım 2017 Pazartesi 23:03
  • Mete Yarar: “Teröre 300 Milyar Dolar Harcamak Zorunda Kaldık”27 Kasım 2017 Pazartesi 23:03
  • Adana’ya Şehit Ateşi Düştü27 Kasım 2017 Pazartesi 22:53
  • Unıdo 17. Genel Kurul Toplantısı Viyana’da Başladı27 Kasım 2017 Pazartesi 22:08
  • Ysk Kanun Teklifi Komisyonda Kabul Edildi27 Kasım 2017 Pazartesi 21:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti