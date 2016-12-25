Kabadüz’de Eskimo Evi

Samsun'un Atakum ilçesi Kabadüz Mahallesi'nde mahalle sakinleri kardan kulübe yaparak çay içtiler.

Samsun'un Atakum ilçesi Kabadüz Mahallesi'nde mahalle sakinleri kardan kulübe yaparak çay içtiler.

Uzun yıllar sonra yoğun kar yağışının keyfini çıkaran mahalle sakinleri kış mevsimini ayrı bir güzelliği olduğunu, soğuk hava nedeni ile 3 metreyi bulan buz sarkıtlarının yanı sıra, Eskimo evlerini andıran kardan kulübeler yaptıklarını ve kulübenin ilgi odağı olduğunu belirttiler. Köy sakinlerinden Fikret Şahin'in ustalığını yaptığı kulübeyi komşuların görmeye geldiği ve çay içildiği, kış mevsiminin renkli görüntüleri oluştuğu belirtildi.

Fikret Şahin yaptığı kardan kulübenin herkesin ilgisini çektiğini, komşularla toplanıp sohbet ettiklerini belirterek her mevsimin kendine has güzelliği olduğunu ve bu güzellikleri yaşamak gerektiğini ifade etti.

Mahalle sakinlerinden 70 yaşındaki Hayrettin Şahin kulübenin ilgilerini çektiğini, farklı bir ortam oluşturan kulübede toplanıp sohbet ettiklerini söyledi.