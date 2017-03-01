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Kabil’deki Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 16’ya Çıktı

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Kabil’deki Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 16’ya Çıktı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı araçla yapılan saldırıda ölü sayısı 16'ya yükselirken, yaralıların sayısı ise 44'e çıktı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı araçla yapılan saldırıda ölü sayısı 16'ya yükselirken, yaralıların sayısı ise 44'e çıktı.

Kabil'de bomba yüklü araçla polis karakolunu hedef alan saldırıda ilk bilgilere göre, 3 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi ise yaralanmıştı. Patlama sonrası Sağlık Bakanı Sözcüsü İsmail Kawoosi yaptığı açıklamada, ölü sayısının 16'ya yükseldiğini, yararlı sayısının ise 44 olduğunu açıkladı.

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