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Kablo Hırsızları Jandarmadan Kaçamadı

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Kablo Hırsızları Jandarmadan Kaçamadı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Tahta köyünde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kablo çaldıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına...

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Tahta köyünde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kablo çaldıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Tahta köyü yakınlarında durumundan şüphelendikleri M. K., idaresindeki 80 LM 579 plakalı otomobil durduruldu. Aracın bagajında, hırsızlıkta kullanıldığı düşünülen kerpeten, makas, palet ve nacak gibi malzemeler ile yaklaşık 200 metre uzunluğunda kesilmiş kablo ele geçirildi.

Araç sürücüsü M.K. ile birlikte E.B., B.K. ve M.K. köyler arasındaki iletişim hattından kablo çaldıkları iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kablo Hırsızları Jandarmadan Kaçamadı

Kablo Hırsızları Jandarmadan Kaçamadı

Kablo Hırsızları Jandarmadan Kaçamadı

Kablo Hırsızları Jandarmadan Kaçamadı

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