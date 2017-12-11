Kablo Hırsızları Yakalandı

Gesi Bahçeli mahallesi ile Yeşilyurt mahallesi arasında 250 metrelik haberleşme kablolarını çalan üç zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gesi Bahçeli mahallesi ile Yeşilyurt mahallesi arasında 250 metrelik haberleşme kablolarını çalan üç zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Bahçeli mahallesi ile Yeşilyurt mahallesi arasında 5 direk arası toplam 250 metrelik haberleşme kabloları çalındı. Yapılan ihbar sonrasında çalışma yapan jandarma ekipleri, gece saatlerinde aynı bölgede 150 metrelik haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Haklarında işlem yapılan 3 şüpheliden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.