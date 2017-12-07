Kaç turizm mezunu kendi işini yapıyor ki?

Ekonomiye en çok katkı sağlayan sektörlerin başında gelir turizm...

Ülkemiz için bu kadar önemliyken, bir çok genç arkadaşımız bu sektörün eğitimini almadan önce daha turizm yazmayı bile bilmeyene şahit olmuştum.

Truzim, Turisim, Trusim neler neler?..

Bizlerin ve ülkemizin geleceği için bu kadar önemli bir sektörün eğitimsizliğinden yakınanlar gördüm, görüyorum ve daha da göreceğimi de biliyorum ve her gördüğümde eleştirmeden geçmeyeceğim...

Çünkü üniversiteden mezun olduktan sonra Antalya'da yaptığım üç aylık staj dönemini kendime haksızlık olur.

Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş açıklama yapmış: Özellikle donanımlı personel problemi yaşadığımız bu dönemlerde eğitimli personel yetiştirmek çok önemli...

Sanki üniversitelerden, turizm liselerinden mezun olan turizmci kardeşlerimiz eğitimsizmiş gibi daha iyi yetiştirilmeliymiş!

Yani Başkan Toktaş, turizmde eğitimli eleman eksikliğini vurgulamış...

Yeni bir gelişme, sanki dün ortaya çıkmış yeni bir durummuş gibi...

Şaşırdım!

Bunu turizm sektörü dışında olan herkes söylerde, KATİD Başkanı Toktaş'ın söylemesine çok şaşırdım.

Turizmin içinde olan, yaşayan bilen bir kimsenin bu söylemlerini hayretler içerisinde okudum...

Daha önce Turizm haftasında yazdığım köşede de söylemiştim...

Yine söylüyorum ve soruyorum ilgili makamlara;

Kaç turizm mezunu kendi işini yapıyor ? Hiç araştırıldı mı?

Bir istatistik çıkarıldı mı?

Yüksekokul yada lisans eğitimi alan arkadaşlarımızın kaç tanesi yabancı dil sektör içerisinde diyalog kurabilecek kadar öğrenerek mezun oluyor?

Olamıyorsa, bu öğrencinin suçu mu? Yoksa üniversitelerin mi?

Üniversite yada liseden mezun olduktan sonra, öğrencilerin staj yaptıkları otellerde hangi şartlarda nasıl eğitim aldıklarını, düzeltiyorum "çalıştırıldıklarını" kim takip ediyor? Kimse...

Günde "4 saat eğitim almaları" gerekirken, "12 saat çalıştırıldıklarını" görmek için özellikle otellerin restoran bölümlerine denetim yapılması gerekiyor ama denetim esnasında duvarda asılı olan "çalışma shiftleri"nin yani saatlerinin değiştirilmemesi gerekmiyor mu?

En önemlisi de şu;

Kim lisans yada yüksekokul mezunu olduktan sonra, komilik yapar? Kim arkada mutfakta bulaşık yıkar, yatakların çarşaflarını değiştirir, temizlik yapar?...

"Donanımlı personel problemi yaşıyoruz" diyen Başkan Toktaş, eğitimsizliğin nedenini zaten biliyordur da, ben yeniden hatırlatmak istedim kendisine...

Her turizm eğitimi alan kişi benim kadar şanslı olmuyor.

Ben bu fırsatı yakaladığım için şanslıyım.

Yani turizm mezunu arkadaşlarımın bir nebze olsun sesi olabildiysem eğer; Ne mutlu bana...

Ve son olarak;

Kameralar karşısına geçerek sorunları ve eksiklikleri anlatmak yerine, çözümün bir parçası olan herkese selam olsun.

Sağlıcakla kalın...