Kaçak Avcılık İçin 20 Akü Ve 20 Ses Düzeneği Ele Geçirildi

Kırklareli'de usulsüz avlanmada kullanılmak üzere kurulan 20 adet akü ve 20 adet el yapımı ses düzeneği ele geçirildi.

Kırklareli'de usulsüz avlanmada kullanılmak üzere kurulan 20 adet akü ve 20 adet el yapımı ses düzeneği ele geçirildi.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gece yapılan av koruma ve kontrol çalışmalarında usulsüz avlanmada kullanılmak üzere kurulan 20 adet akü ve 20 adet EYP ses düzeneği ele geçirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Sürdürülebilir avcılık için kontrollerimiz hız kesmeden devam edecektir" denildi.