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Kaçak Define Kazısı Yaparken Suçüstü Yakalandılar

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Kaçak Define Kazısı Yaparken Suçüstü Yakalandılar
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaçak define kazısı yaparken suçüstü yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaçak define kazısı yaparken suçüstü yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesi Eskitaşlı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda T.M., Ö.E., Ş.Ş.Ö. ve G.K. kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olay yerinden kaçan Ö.K. ve M.K. ise köyün içinde yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede 1 metre genişliğindeki tünelin içinde 3 adet yüzük, bir adet elektrikli caraskal, 10 metre uzunluğunda halat ve bir adet makara bulundu. Yüzükler incelenmek üzere Kırklareli Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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