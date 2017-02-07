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Kaçak Kazı Yapabilmek İçi Kozmik Oda Ve Hazine Var Diyerek Jandarmayı Kandırmaya Çalıştılar

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Kaçak Kazı Yapabilmek İçi Kozmik Oda Ve Hazine Var Diyerek Jandarmayı Kandırmaya Çalıştılar
Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde 2 şahıs kaçak kazı yapmak için jandarma ekiplerini bölgede devletin envanterine kayıtlı hazine olduğunu...

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde 2 şahıs kaçak kazı yapmak için jandarma ekiplerini bölgede devletin envanterine kayıtlı hazine olduğunu söyleyerek kandırmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde Ş.A. isimli şahıs jandarma ekiplerine müracaat ederek Kurudere mevkiinde kaçak kazı yapıldığını kendisinin Ankara'dan görevlendirildiğini söyledi. Ş.A. devletin envanterine kayıtlı hazine olduğunu ve kendisinin Kurudere mevkiinde bulunan mağaraya su altı dalışı yaparak kazı yaptığını söyledi. Ş.A. mağara içerisinde 12-24 kg altın ve devlet envanterine kayıtlı çok gizli eşyalar olduğunu ve ele geçecek hazineden kendisine pay verilmesini istedi.

Ş.A. yapılan sorguda bahsetmiş olduğu konuların hiç birinin gerçek olmadığını, Kurudere mevkiini başka defineciler tarafından engellemek için M.İ. isimli şahıs tarafından para karşılığında tutulduğunu ve talimatlar aldığını söyledi.

M.İ.'nin bu talimatları Özel Kuvvetler Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı M.G. olarak tanıtan (N.G.)isimli şahıstan aldığını bildirdi. General M.G. olarak kendini tanıtan kişi Kıyıköy J.Krk Komutanın telefonunu arayarak "gözaltına aldığınız şahsı derhal salıverin, kozmik oda bilgilerine göre mağarada envanterde hayıtlı hazine ve dokümanlar olduğu" tarzında sözler söyledi.

Şüpheli Ş.A. ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Şüpheli M.İ. ve N.G. "nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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