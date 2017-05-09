Kaçak Kazıya 6 Tutuklama

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde eski bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiası ile polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 7 kişiden 6'sı tutukladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde eski bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiası ile polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 7 kişiden 6'sı tutukladı.

Cami mahallesinde Orhan Cengiz'e ait evde kazı yapıldığı şeklindeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine baskın düzenledi. Baskında, kaçak kazı yaptıkları belirlenen Ş.S.K., R.N, A.C., N.C., M.B., Ü.Ş. ve S.Ş, kazı için hazırlanmış elektrik düzeneği, 3 adet kazma, 3 adet kürek 3 adet, kova ve 1 adet hilti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Polis sorgusundan sonra adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.C. serbest bırakılırken, diğer şahıslar tutuklanıp Bilecik M Tipi Cezaevine sevk edildi.