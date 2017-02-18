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Kaçak Kazıya Suçüstü

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Kaçak Kazıya Suçüstü
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Ayazma Tabiat Parkında kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 5 kişi mağara içinde suçüstü yakalandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Ayazma Tabiat Parkında kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 5 kişi mağara içinde suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayazma Tabiat Parkı içinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Mağara içinde kazı yaptıkları ileri sürülen Muhammet Y., Cahit K. , N. Kemal P., Özcan K. ve M. Kemal D. isimli 5 kişi, kazma, kürek, manivela ve kazı yapmakta kullanılan aletler ile yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaçak Kazıya Suçüstü

Kaçak Kazıya Suçüstü

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