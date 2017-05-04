Kaçak Lüks Otomobil Yol Kontrolünde Tespit Edildi

Amasya'da jandarmanın yaptığı yol kontrolünde durdurulan Bulgaristan plakalı lüks otomobilin 5 aydır kaçak olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Amasya'da jandarmanın yaptığı yol kontrolünde durdurulan Bulgaristan plakalı lüks otomobilin 5 aydır kaçak olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon Kayadüzü mevkisinde huzur ve güven operasyonu düzenleyen Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrolü esnasında Bulgaristan plakalı lüks otomobili durdurdu. Sürücülüğü Türk vatandaşı O.Ş.nin yaptığı otomobilin yapılan incelemede 5 ay önce Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgar uyruklu sahibi H.H. tarafından yurda sokulduğu ardından H.H.nin bir gün sonra hava yolu ile Türkiye'den ayrıldığı belirlendi.

Araca el konulurken, sürücüsü O.Ş. hakkında kaçakçılıkla mücadele kanununa göre işlem başlatıldı.