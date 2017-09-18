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Kaçak Maden Ocağında Fenalaşan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Kaçak Maden Ocağında Fenalaşan Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında çalışan bir kişi aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında çalışan bir kişi aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay gece Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Damarlı Mahallesi'nde kaçak işletilen kömür ocağında çalışan Ömer Yeşilyurt (59), belirlenemeyen bir nedenle aniden fenalaşarak bayıldı. Taksiyle Kilimli Semt Polikliniğine gelen iki kişi, Ömer Yeşilyurt'u bırakarak aynı araçla ayrıldı. Yeşilyurt'un polikliniğe getirildiğinde ölmüş olduğunu tespit eden doktorlar, durumu polise haber verdi. Yapılan araştırma sonucunda polis ekipleri taksi şoförünü bularak ifadesine başvurdu. Taksi şoförü ifadesi doğrultusunda verdiği adrese giden polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı. Karakola götürülen şüpheli ifadesinde Yeşilyurt'un, çalışmaya hazırlanırken bir anda yere yığıldığını ileri sürdü.

Kilimli semt polikliniğinden alınan maden işçisinin cesedi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yeşilyurt'a yaptığı otopside zehirlenme bulgusuna rastlamazken Yeşilyurt'tan alınan örnekler incelemek üzere laboratuvara gönderildi.

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