  • BIST 106.260
  • Altın 156,619
  • Dolar 3,8418
  • Euro 4,5413
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Kaçak Tavuk Kesimhanesine Baskın

» »
Kaçak Tavuk Kesimhanesine Baskın
Adana'da, Suriyeli sığınmacıların kaçak tavuk kesimhanesine polis baskın düzenledi.

Adana'da, Suriyeli sığınmacıların kaçak tavuk kesimhanesine polis baskın düzenledi. Baskında 500 kadar canlı ve 200 kilogram kesilmiş tavuğa el konuldu. Olayla ilgili Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaçak tavuk kesimhanesi işletildiği ihbarını alan polis, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir kesimhaneye baskın düzenledi. İki katlı bir binanın alt katında canlı ve kesilmiş tavuklara rastlayan polis ekipleri, binada yaptığı kontrolde kesimin kaçak olarak yapıldığını belirledi.

Kesimhanede, 500 kadar canlı ve 200 kilogram da kesilmiş tavuk eti ele geçirildi. Kesilmiş et ve canlı tavuklar, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi. Tavuklarda herhangi hastalık olup olmadığı yapılacak incelemenin sonunda belli olacak.

Suriye uyruklu kişiler tarafından kaçak kesilen tavukların, Suriyelilere satıldığı belirtilirken, etlerin özellik tavuk kıymasında yapılan kebaplarda kullanıldığı öğrenildi. Polis baskın sırasında kesimhanede bulunan Suriye uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, zabıta ekipleri kesilen tavuklara ait atıklar kötü görüntü sergilediği için kaçak kesimhaneye ceza yazdı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van Ve Muş’ta Meydana Gelen Trafik Kazaları Mobese Kameralarına Yansıdı06 Aralık 2017 Çarşamba 08:28
  • Pkk Bombacısıyla İrtibatlı 32 Üniversiteli Adliyeye Sevk Edildi06 Aralık 2017 Çarşamba 08:18
  • 200 Kamera Görüntüsü İzlendi, Kovalamaca Sonucu Yakalandı06 Aralık 2017 Çarşamba 08:13
  • Kaçak Tavuk Kesimhanesine Baskın06 Aralık 2017 Çarşamba 08:13
  • İstanbul’da Deaş Operasyonu: 26 Gözaltı06 Aralık 2017 Çarşamba 08:03
  • Gelin Arabasından 15 Bin Liralık Altın Çaldı06 Aralık 2017 Çarşamba 07:58
  • Polisten Camide Kadınlara Eğitim06 Aralık 2017 Çarşamba 07:58
  • Başkent’te, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (Fetö) "Gaybubet Evi" Olarak Adlandırdığı 65 Adrese Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi. Yakalama Kararı Bulunan 87 Şüpheliden 47’si Gözaltına Alındı.06 Aralık 2017 Çarşamba 07:58
  • Ölüme Böyle Meydan Okudu06 Aralık 2017 Çarşamba 07:53
  • Trafik Canavarının "Demir Gözleri" Dehşet Saçtı06 Aralık 2017 Çarşamba 07:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti