Kaçak Tavuk Kesimhanesine Baskın

Adana'da, Suriyeli sığınmacıların kaçak tavuk kesimhanesine polis baskın düzenledi.

Adana'da, Suriyeli sığınmacıların kaçak tavuk kesimhanesine polis baskın düzenledi. Baskında 500 kadar canlı ve 200 kilogram kesilmiş tavuğa el konuldu. Olayla ilgili Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaçak tavuk kesimhanesi işletildiği ihbarını alan polis, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir kesimhaneye baskın düzenledi. İki katlı bir binanın alt katında canlı ve kesilmiş tavuklara rastlayan polis ekipleri, binada yaptığı kontrolde kesimin kaçak olarak yapıldığını belirledi.

Kesimhanede, 500 kadar canlı ve 200 kilogram da kesilmiş tavuk eti ele geçirildi. Kesilmiş et ve canlı tavuklar, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi. Tavuklarda herhangi hastalık olup olmadığı yapılacak incelemenin sonunda belli olacak.

Suriye uyruklu kişiler tarafından kaçak kesilen tavukların, Suriyelilere satıldığı belirtilirken, etlerin özellik tavuk kıymasında yapılan kebaplarda kullanıldığı öğrenildi. Polis baskın sırasında kesimhanede bulunan Suriye uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, zabıta ekipleri kesilen tavuklara ait atıklar kötü görüntü sergilediği için kaçak kesimhaneye ceza yazdı.