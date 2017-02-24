Kaçakçılar Tarafından Tarihi Surların Altının Kazıldığı Alan Görüntülendi

Sultanahmet'te tarihi surların altını kaçak kazı yapılarak, Bizans dönemine ait eser ve kalıntıların çıkarıldığı alan görüntülendi.

Sultanahmet'te tarihi surların altını kaçak kazı yapılarak, Bizans dönemine ait eser ve kalıntıların çıkarıldığı alan görüntülendi. Mahalle sakinleri ise günlerce derin bir çukur kazan kaçakçılardan habersiz olduklarını söyledi.

Fatih Sultanahmet'te bir evin bahçesinde bulunan tarihi surların altında kaçak kaza yaparak, Bizans dönemine ait 23 toprak küp ve seramik parçaları, yine Bizans dönemine ait 2 sikke, 1 kemer tokası ile çeşitli kalıntılar çıkarılmıştı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaya çıkarılan o kazı alanı kameralar tarafından görüntülendi. Kaçakçıların tarihi surların altında bulunan bölümün altını yaklaşık altı metre kazarak çeşitli tarihi kalıntılar çıkardı. Kazı yapılan alana makara sistemi kuran kaçakçılar kovalarla buradan çıkardıkları toprağın bir bölümünü çuvallara koyduğu görüldü. Odanın içinde kazı sırasında kullanıldığı tahmin edilen çok sayıda kalas, kova ve araç gereç olduğu dikkat çekti. Sokak üzerinde iş yerleri ve evleri bulunan vatandaşlar ise hiçbir şey duymadıklarını ve dikkatlerini çeken bir durumun olmadığını dile getirdi. Polis ekipleri tarafından , surların altında kazı yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan şüpheli H.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, surlar daha önce İHA tarafından havadan görüntülenmişti.