  • BIST 88.664
  • Altın 144,281
  • Dolar 3,5704
  • Euro 3,7817
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 15 °C

Kaçakçılar Tarafından Tarihi Surların Altının Kazıldığı Alan Görüntülendi

» »
Kaçakçılar Tarafından Tarihi Surların Altının Kazıldığı Alan Görüntülendi
Sultanahmet'te tarihi surların altını kaçak kazı yapılarak, Bizans dönemine ait eser ve kalıntıların çıkarıldığı alan görüntülendi.

Sultanahmet'te tarihi surların altını kaçak kazı yapılarak, Bizans dönemine ait eser ve kalıntıların çıkarıldığı alan görüntülendi. Mahalle sakinleri ise günlerce derin bir çukur kazan kaçakçılardan habersiz olduklarını söyledi.

Fatih Sultanahmet'te bir evin bahçesinde bulunan tarihi surların altında kaçak kaza yaparak, Bizans dönemine ait 23 toprak küp ve seramik parçaları, yine Bizans dönemine ait 2 sikke, 1 kemer tokası ile çeşitli kalıntılar çıkarılmıştı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaya çıkarılan o kazı alanı kameralar tarafından görüntülendi. Kaçakçıların tarihi surların altında bulunan bölümün altını yaklaşık altı metre kazarak çeşitli tarihi kalıntılar çıkardı. Kazı yapılan alana makara sistemi kuran kaçakçılar kovalarla buradan çıkardıkları toprağın bir bölümünü çuvallara koyduğu görüldü. Odanın içinde kazı sırasında kullanıldığı tahmin edilen çok sayıda kalas, kova ve araç gereç olduğu dikkat çekti. Sokak üzerinde iş yerleri ve evleri bulunan vatandaşlar ise hiçbir şey duymadıklarını ve dikkatlerini çeken bir durumun olmadığını dile getirdi. Polis ekipleri tarafından , surların altında kazı yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan şüpheli H.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, surlar daha önce İHA tarafından havadan görüntülenmişti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gemlik’te Doktora Şiddet24 Şubat 2017 Cuma 12:18
  • Tuvalet Cinayeti Zanlısına Müebbet Hapis24 Şubat 2017 Cuma 12:18
  • Polis Eker’in, 15 Temmuz Darbe Girişimi Gecesi Marmaris’te Şehit Olma Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı24 Şubat 2017 Cuma 12:18
  • ’Görünmez Kaza’ Kamerada24 Şubat 2017 Cuma 12:08
  • Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu24 Şubat 2017 Cuma 12:03
  • Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı24 Şubat 2017 Cuma 12:03
  • Fetö’cüleri Yurt Dışına Kaçıran Çete Çökertildi24 Şubat 2017 Cuma 11:43
  • Antalya’da Pkk/kck Şüphelisi 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi24 Şubat 2017 Cuma 11:38
  • Hamile Fizyoterapistin Ölümü Davasındaki ‘Görevli Bulmacası’ Sona Erdi24 Şubat 2017 Cuma 11:33
  • Kazanın Böylesi Görülmedi24 Şubat 2017 Cuma 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti