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Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Değişikliğe Gidildi

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Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Değişikliğe Gidildi
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazetede...

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelikte, "30/10/2007 tarihli ve 26685 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir" denildi. (CNR-GD)

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