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Kaçırılan Suriyeli Kuyumcu Kurtarıldı

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Kaçırılan Suriyeli Kuyumcu Kurtarıldı
Mardin'in Ömerli ilçesinde kuyumculuk yapan Suriyeli esnafı kaçıran 3 gaspçı Mardin Emniyetinin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde kuyumculuk yapan Suriyeli esnafı kaçıran 3 gaspçı Mardin Emniyetinin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, Mardin halkının can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik Mardin Emniyetinin çalışmalarının süreceğini belirtilirken, Suriyeli kuyumcuyu kaçıran 3 kişinin aynı gün içinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandığı bildirildi.

Açıklamaya göre 1 Aralık'ta Mardin'in Ömerli ilçesinde kuyumculuk yapan Suriye uyruklu vatandaşın kaçırılarak gasp ve alıkonulması olayı ile alakalı Ömerli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Ömerli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından kaçıran Suriyeli vatandaşın bulunmasına yönelik yapılan operasyonda Suriyeli vatandaşın elleri ve kollarının bağlı olarak bulunduğu belirtildi.

Mardin emniyetine bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda Suriyeli kuyumcuyu kaçırdığından şüphelenen 3 kişiyi takibe alan polisler Suriyeli kuyumcuyu Mardin'in Kabala beledinde kiralık araç içinde elleri ve kolları bağlı bir şekilde buldu. Suriyeli kuyumcuyu kaçıran 3 kişi saklandıkları evde gözaltına alınırken kaçırma olayında kullandıkları Clock Marka 2 silah olay yerinde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi 5 Aralık günü çıkarıldıkları adli makamlarca "Silah ile yağma suçundan" tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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