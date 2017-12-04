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Kaçırılan Üniversiteli Zelal Topçul Bulundu

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Kaçırılan Üniversiteli Zelal Topçul Bulundu
Mersin'de, bindiği minibüsten kaçırılan üniversite öğrencisi Zelal Topçul, polis tarafından bulundu.

Mersin'de, bindiği minibüsten kaçırılan üniversite öğrencisi Zelal Topçul, polis tarafından bulundu. Ailesine teslim edilen Zelal Topçu, "Bana iyi davrandı, pişman olduğunu söyledi. Şikayetçi değilim" dedi.

Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki Zelal Topçul'un ailesinin kızlarının bindiği minibüsten kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Akdeniz ilçesinde birçok adrese operasyon düzenleyen ekipler, Zelal Topçul'u merkez Akdeniz ilçesindeki bir evde buldu. Genç kız, ailesine teslim edilmek üzere emniyet müdürlüğüne getirildi.

Bu arada, genç kızı arkadaşlarıyla birlikte kaçırdığı ileri sürülen Derviş Topçul ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Ailesine teslim edilen Zelal Topçul, Derviş Topçul'un kendisini bir akrabalarınn evine götürdüğünü ve evdekilerin olaydan haberi olmadığını belirterek, "Bana zarar vermediler. İyi baktılar, şiddet uygulamadılar. 5 yıldır beni seviyordu. Bir inada bağlamıştı. Keşke böyle olmasaydı. Bana olanlardan dolayı pişman olduğunu söyledi. Beni incitmedi, el sürmedi.Şikayetçi değilim" dedi.

Kızına kavuşup ona sarılan baba Yusuf Topçul ise olayların bu hale gelmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi. Topçul, "Çok mutluyuz. Bundan daha mutlu olunmaz. Emniyet Teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Kızıma kavuştum. Keşke bu noktaya gelmeseydi" diye konuştu.

Genç kızı kaçıran Derviş Topçul ise emniyette, "Seviyordum. İstedim vermediler" dedi.

Olayla ilgili 6 kişinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü, bir kişinin arandığı bildirildi.

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