Kadem Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), "Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa, bu erkek hıncını gelip karısından alır " açıklamaları nedeniyle...

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), "Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa, bu erkek hıncını gelip karısından alır " açıklamaları nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nde 23 Kasım 2017'de kadınlara yönelik yaptığı bir konuşma sırasında, "Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa, akşam tencere kaynamıyorsa bu erkek de gelir hıncını karısından alır" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri birçok kesimden tepki çekerken, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir araya gelerek, Kılıçdaroğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun "Suçu ve suçluyu övmek, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından cezalandırılması istenen suç duyurusunu savcılığa sunan KADEM, İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeki meydanda toplanarak "Kadına muhalif muhalefet istemiyoruz" yazılı pankart açtı. Bazı kadınların elindeki, "Önce adam ol", "Cinsiyetçi dilden vazgeç" ve "CHP'nin dili KK" yazılı dövizler de dikkat çekti.

"Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini hepimiz esef içinde izledik"

Ak Parti Kadın Kolları Teşkilatı'nın da destek verdiği açıklamayı basın mensuplarına okuyan KADEM Genel Başkanı Doçent Dr Sare Aydın Yılmaz, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar arası Mücadele Günü arifesinde Kılıçdaroğlu'nun şiddeti meşru sayan ifadelerini hepimiz esef içinde izledik. Ülke siyasetinde rol oynayan veya oynaması beklenen bir şahsın, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi teşvik etmesi beklenirken, ucuz politik gayeler güderek şiddeti meşrulaştıran sözler sarf etmesi asla kabul edilemez" dedi.

"Yakışıksız sözler sarf etmişti"

Kılıçdaroğlu'nun, ifade özgürlüğü sınırlarını aşıp nefret ve ayrımcılıkta söylemine varan şiddet yüklü politik dil kullanmaktan yıllardır vazgeçmediğini kaydeden Başkan Yılmaz, "Kılıçdaroğğlu, Şubat 2015'de "İşsiz olan eşin karısını dövebileceğini" söyleyerek erkeği şiddete teşvik etmiş, 2016 yılında "Kadınlardan korkan birisine erkek denemez" ifadeleriyle kadınları aciz gören zihniyetini gözler önüne sermişti. Biz bu dehşet ifadelerin etkisinden kurtulamamışken, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı hakkında hiçbir ahlaki değer sisteminde karşılık bulmayan yakışıksız sözler sarf etmişti. 2017 yılının nihayetine geldiğimiz şu günlerde ise "Ekonomik sorunları olan erkeğin hıncını eşinden alabileceğini" söyleyen Kılıçdaroğlu şiddeti meşrulaştıran bu açıklamasıyla bir kez daha cehaletini ve samimiyetsizliğini ortaya koydu" diye konuştu.

"Şiddetin hiçbir gerekçesi, bahanesi, açıklaması olamaz"

Başkan Yılmaz, değişen ve dönüşen Türkiye'de bu köhnemiş fikirlerin artık yeri olmadığının altını çizerek, "Ana muhalefet liderinin söylemlerini, savunduğunu iddia ettiği değerler doğrultusunda düzeltme zarureti artık ivedilik kazanmıştır. Şiddetin hiçbir gerekçesi, bahanesi, açıklaması olamaz. Evrensel değerleri, kadının insan haklarını hiçe sayarak, sadece siyasi üstünlük ve hamle kazanmak adına şiddeti meşru gören bu izansızlık hali, toplumsal şiddeti ve kutuplaşmayı körüklemektedir. Toplumsal ayrışmayı körükleyen her türlü söylemin üretilmesi ve yayılması toplumsal ve siyasal barış açısından oldukça tehlikelidir. Bu söylemler bizi bir arada tutan toplumsal zeminin kaybolmasına da neden olmaktadır. Bu düşünceyle KADEM olarak kadınlara yöneltilen cinsiyetçi politik dili reddediyoruz" dedi.

21 ilde suç duyurusu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadın sorunlarını siyasete malzeme etmekten vazgeçmesini istediklerini ifade eden Başkan Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nu kamuoyundan özür dilemeye ve topluma faydalı rasyonel siyaset yaparak kadın sorunlarına çözüm üretmeye davet ettiklerini söyledi. Yılmaz, 21 ilde aynı şekilde Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu da sözlerine ekledi.