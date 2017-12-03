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Kaderleri farklı hedefleri aynı

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Kaderleri farklı hedefleri aynı
Atletizm branşında dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları bulunan zihinsel engelli 4 kızın en büyük hayali, olimpiyatlara katılarak ülkelerine madalya kazandırmak

Hepsinin farklı bir hikayesi bulunan özel sporcular Esra Bayrak (18), Yasemin Keskinsoy (18), Eda Yıldırım (14) ve Edanur Akın (14), bugüne kadar atletizm branşında çeşitli başarılar elde etti. Milli takım forması giyen 4 özel sporcu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2020 yılında düzenlenecek Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor. Gençlerde dünya şampiyonluğu bulunan Esra Bayrak, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılarak atletizmde Türkiye'ye madalya kazandırmak istediğini söyledi. Ailesiyle, depremin ardından Van'dan Samsun'a göç eden Eda Yıldırım ise spora resim öğretmeni sayesinde tanıştığını aktardı. Türkiye şampiyonluğunun bulunduğunu anlatan Eda, "Hedeflerimi bir bir gerçekleştiriyorum. Hedeflerimde Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu var. Özellikle olimpiyatlarda madalya almak istiyorum. Annemin bir hayali var, ev almak. Benim de arzum Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşı'nı olimpiyatlarda okutturmak" ifadelerini kullandı.

atletizm-(2)-001.jpgAntrenör Aytunç Göz de Esra ve Yasemin ile 3,  Eda ve Edanur ile de 1,5 yıldır çalıştıklarına işaret ederek, şöyle konuştu: "Hepsinin farklı hedefleri, farklı hayalleri var. Onların hayallerine anahtar olabiliyorsam benden mutlusu yok. Hedefimiz ülkemize Tokyo'da mümkün olduğunca fazla madalya kazandırmak" dedi.

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