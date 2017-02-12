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Kadıköy 2. Kısa Film Kolektifi Film Festivali Başladı

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Kadıköy 2. Kısa Film Kolektifi Film Festivali Başladı
Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kısa Film Kolektifi Film Festivali, festival afişleri sergisiyle başladı.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kısa Film Kolektifi Film Festivali, festival afişleri sergisiyle başladı. Festival kapsamında 17 Şubat'tan itibaren kısa filmler izlenebilecek.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kısa Film Kolektifi Film Festivali, festival afişleri sergisiyle başladı. Festival 17-18-19 Şubat'ta kısa film seçkileri ile devam edecek. Kadıköy Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan bu yıl ise ikincisi düzenlenen Kısa Film Kolektifi Film Festivali, Karikatür Evi'nde düzenlenen Festival Afişleri Sergisi ile başladı.

Behiç Ak Söyleşisi

Organizasyon kapsamına Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde usta karikatürist Behiç Ak, "Karikatür ve Afiş", konulu söyleşi yaptı. Söyleşiye katılım oldukça fazla oldu. Karikatür ve afiş arasındaki ilişki üzerinde duran Behiç Ak, "Karikatürün afişte kullanılması çok eski bir şey. Karikatür hem anonimmiş gibi görülen bir sanat hem de bireysel bir sanat. İki tezat unsur birbiriyle eş güdüm halinde bu sanatta. Afiş de biraz öyle. Sokakta gördüğünüz afişler hem anonimdir. Hem de dikkat ettiğinizde bunu özel bir karikatürist yapmış diye izlenim edinirsiniz. İki ayrı yapının bütünleşmesi afişle karikatür ilişkisini kolaylaştırıyor. Karikatürün kolay algılanır olması uyumsuz olması karikatürle afiş arasında organik bir bağ kuruyor" dedi.

"Afişler tasarımcılarıyla varlar" düşüncesiyle yola çıkılarak düzenlenen sergide ünlü tasarımcılarının ve afiş yarışmalarının genç yeteneklerinin afişleri seyirciyle buluştu. Sergide İFSAK, Uluslararası İstanbul Kısa Film Festivali, Filmmor, Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, Uluslararası İstanbul Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, Documentarist, Sürdürülebilir Yaşam Filmleri Festivali, Canlandıranlar afişleri görülebilecek.

17 Şubat'ta Kısa Film Gösterimi

Uluslararası İstanbul Kısa Film Festivali, Filmmor, Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, Uluslararası İstanbul Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, Documentarist, Canlandıranlar, Boğaziçi Universitesi Mithat Alam Hisar Kısa Film Seçkisi, Sürdürülebilir Yaşam Filmleri Festivali'nin kısa film seçkileri 17 Şubat'tan itibaren Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi ve Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde izlenecek.

Engelsiz kısa özel seansı

Kısa Film Kolektifi, etkinlik kapsamında Sesli Betimleme Derneği ve Puruli Kültür Sanat işbirliğiyle Engelsiz Kısa Özel Seansı düzenleyecek. Sesli betimleme konusunda farkındalık yaratarak engelsiz sinemanın yaygınlaşmasının hedeflendiği çalışmada festivalin farklı seçkilerinde de yer alan üç kısa film sesli betimleme yapılmış şekliyle Parıltı Görme Engelli Çocuklar Derneği'nin de katılımıyla izlenecek.

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