Kadıköy Belediyesi’nden Ladikli Çuhadaroğlu Ahmet Ağa Çeşmesi Açıklaması

Kadıköy Belediyesi, restorasyonu yapılan Ladikli Çuhadaroğlu Ahmet Ağa Çeşmesi'yle ilgili basında çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kadıköy Belediyesi, restorasyonu yapılan Ladikli Çuhadaroğlu Ahmet Ağa Çeşmesi'yle ilgili basında çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada "Basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ladikli Çuhadaroğlu Ahmet Ağa Çeşmesi aslına uygun olarak yapılıyor" denildi.

Kadıköy Belediyesi, Ladikli Çuhadaroğlu Ahmet Ağa Çeşmesi ile ilgili basında çıkan haberlere ilişkin açıkmada bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Belediyemiz tarafından restorasyonu yapılan Tarihi Ladikli Çuhadaroğlu Ahmet Ağa Çeşmesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Rasimpaşa Rıhtım Caddesi'nde yer alan tarihi Ladikli Çuhadaroğlu Ahmet Ağa Çeşmesi, yanı başındaki namazgahla birlikte 1793 yılında III. Selim'in çuhadarlarından Ahmet Ağa tarafından Haydarpaşa Çayırı'nın kenarında yaptırılmıştır. 1980 yılında çeşmeye su getiren kanal kırılmış, çeşme susuz kalmıştır.

Çeşmeyle ilgili 1996 yılında Kadıköy ve Havalisi Camii Yapma Onarma Derneği tarafından yapılan çalışma sırasında, çeşme tahrip edilmiş ve özelliğini büyük ölçüde kaybetmiştir. Çeşmenin boyutunda ve içeriğinde yapılan değişiklikler tespit edilmiş olup bu durum 11.06.2008 tarih ve 1260 sayılı İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararında belirtilerek projenin yeniden hazırlatılmasına karar verilmiştir.

Çeşme, Kadıköy Belediyesi'nin tarihi yapıların korunması amacıyla ilçe sınırları içinde tarihi eserlerin restorasyonuna yönelik proje çalışmaları kapsamında restorasyon programına alınmıştır.

Bu kapsamda mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan Ladikli Çuhadaroğlu Ahmet Ağa çeşmesinin restorasyon çalışmalarını yapmak amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden izin alınarak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 2011 yılında hazırlanmıştır.

İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 30.10.2014 tarih 2232 sayılı kararı ve bu kararın ekinde yer alan rölöve restitüsyon, restorasyon projeleri ile çalışmalara başlanmıştır. Restorasyon tekniğine uygun olarak mevcut çeşmenin sökümü yapılmıştır. Bu esnada tespit edilen muhdes (sonradan eklenmiş olan) parçalar elle sökülmüş olup çeşmenin asıl parçaları yeniden yapımında kullanılmak üzere koruma ve kayıt altına alınmıştır.

Yapımı kısa sürede tamamlanacak olan çeşmeye ilişkin Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun projesine aykırı hiçbir uygulama yoktur.

Ladikli Çuhadaroğlu Ahmet Ağa Çeşmesi projesi tarihi kent dokularının ve kentsel - kültürel mirasın korunması amacıyla üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi sağlayan Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında ödüle değer bulunmuştur. Bunun yanı sıra Ladikli Çuhadaroğlu Ahmet Ağa Çeşmesi komşuluğunda bulunan yıkılmış haldeki tescilli ahşap iki yapı belediyemiz tarafından restore edilerek Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi olarak hizmete açılmıştır."