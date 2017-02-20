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Kadıköy Boş, Ataşehir Dolu!

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Kadıköy Boş, Ataşehir Dolu!
Fenerbahçe taraftarının futbol maçlarına olan ilgisizliği dikkatlerden kaçmazken, sarı-lacivertli sporseverler, basketbol takımını ise yalnız bırakmıyor.

Fenerbahçe taraftarının futbol maçlarına olan ilgisizliği dikkatlerden kaçmazken, sarı-lacivertli sporseverler, basketbol takımını ise yalnız bırakmıyor. Olympiakos ile oynanacak olan Euroleague maçının biletleri tükendi.

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de, taraftarların da maçlara olan ilgisizliği dikkatlerden kaçmıyor. Sarı-lacivertli sporseverler, Kadıköy'deki futbol maçlarından ziyade, Ataşehir'deki basketbol maçlarını tercih ediyor. Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada tribünde 12 bin 107 taraftar yerini alırken, stadın büyük bölümü boş kaldı.

Basketbol takımına büyük destek

Bu sezon hem ligde hem de Euroleague'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, taraftarlarını da mutlu ediyor. Sarı-lacivertli sporseverler, lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde kalan futbol takımının maçlarına gitmeyi tercih etmezken, oldukça başarılı bir sezon geçiren basketbol takımını ise yalnız bırakmıyor. Euroleague'de 23. hafta mücadelesinde perşembe günü Olympiakos'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın bütün biletleri tükendi. 15 bin kişilik Ülker Sport Arena'da tribünlerin tamamı dolu olacak. Kasımpaşa ile oynanan futbol maçında 12 bin kişi Fenerbahçe'ye destek verirken, basketbol takımına 15 bin kişi destek olacak.

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