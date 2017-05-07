Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen ve bir ay boyunca sürecek olan Kadıköy Su Sporları Şenliği başladı.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen ve bir ay boyunca sürecek olan Kadıköy Su Sporları Şenliği başladı.

Kadıköy'de 100 yıl önce yapılan deniz sporları ve deniz etkinlerine dikkat çekmek amacıyla Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kadıköy Su Sporları Şenliği coşkuyla başladı. Bir ay boyunca sürecek olan şenliğin açılışı için ilçede bulunan spor kulüplerinden sporcular Bağdat Caddesi'nde bir araya geldi. Açılış töreni, Bağdat Caddesi'nden yapılan yürüyüş ardından Caddebostan Kültür Merkezi'nde yapılan sergiyle gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında kültür merkezinde sergilenen ve 350 fotoğraftan oluşan deniz sergisinin açılışını ise Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu gerçekleştirdi. Başkan Nuhoğlu'na koleksiyoner Seyhun Binzet de eşlik etti.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, açılışa katılan öğrenciler ve koleksiyoner Binzet ile sergiyi gezdi. Etkinlikte yer alan sporların tamamının 100 yıl önce yapıldığını söyleyen Başkan Nuhoğlu, sporla ilgilenen insanlar olduğu sürece gelecekte daha renkli görüntülerin hayata geçeceğini söyledi.

"Spor ve kültür insanın iyi olmasını sağlayan en önemli faaliyetler"

Spor ve kültürün insanın iyi olmasını sağlayan en önemli faaliyetler olduğunu belirten Başkan Nuhoğlu, "Bu anlamda deniz sporlarının Kadıköy için çok büyük önemi var. Çocuklarımız olduğu sürece bu spor Kadıköy'de devam edecek. Bu güzel renkli deniz yaşamı bizle beraber hayatımızı güçlendirecek" dedi.

Etkinlikte bir ay boyunca yapılacak olanları anlatan Başkan Nuhoğlu, "Simülatör var denizle ilgili, etkinlikler olacak. Atölye çalışmaları olacak. Herkesin bu sergiyi gezmesini isterim. Yaşadığımız ilçe İstanbul ile beraber binlerce yıllık kültürün birikimi. Biz geçmişle olan bağlantımızı devam ettiremezsek köklerimizle ayrılırsak sağlıklı bir gelecek oluşturamayız. Geçmişimizi iyi bilmeli, iyi tanımalıyız" diye konuştu.

"Kadıköy'ün 100 sene öncesini yaşatmayı amaçladık"

Serginin oluşmasında büyük katkıları dokunan ve sergiye 350'ye yakın fotoğraf veren koleksiyoner Seyhun Binzet, "Kadıköy'ün 100 sene öncesini yaşatmak, Kadıköy neydi, hangi plajlar vardı, insanlar nasıl vakit geçirirlerdi, deniz Kadıköy ile ne kadar iç içeydi bunları göstermeyi amaçladık. Başarılı olduysak ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

Deniz sergisi büyük bir geçmişi gün yüzüne çıkarıyor

Koleksiyoner Seyhun Binzet'in arşivinden seçilen özel fotoğrafların da yer aldığı deniz sergisi bir ay boyunca devam edecek. Vatandaşların ziyaretine açılan sergide Kadıköy'ün 1800'lü yıllarından 1960'lı yıllarına kadarki bir dönemi yansıtıyor. Yüzme, kürek, yelken ve su yaşamı başlıklarında hazırlanan sergi büyük bir geçmişi gün yüzüne çıkartıyor.

Ayrıca, Mayıs ayı boyunca düzenlenecek Su Sporları Şenliğikapsamında Caddebostan Kültür Merkezi'nde bir yelken simülatörü kurulacak. Şenlikte gemici bağı atölyesi, Kuvvet istasyonu, denge istasyonu gibi atölyeler ve "Su Sporlarının Olimpik Hikayeleri", "Sualtı Fotoğrafçılığı" gibi söyleşiler meraklılarıyla buluşacak.