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Kadıköy’de Açık Akademi Kent Seminerleri Başlıyor

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Kadıköy’de Açık Akademi Kent Seminerleri Başlıyor
Kadıköy Belediyesi Akademi, "İstanbul Nereye?" üst başlığıyla, 8 haftalık kent seminerleri programı hazırlıyor.

Kadıköy Belediyesi Akademi, "İstanbul Nereye?" üst başlığıyla, 8 haftalık kent seminerleri programı hazırlıyor.

Kadıköy Belediyesi Akademi yeni bir çalışmanın hazırlıklarını yapıyor. Yerel yönetimler alanında oluşmuş birikimin daha da zenginleştirilmesini ve kentlerin daha adil, özgürlükçü ve demokratik bir yapıya kavuşmasını hedefleyen Kadıköy Akademi, yerel yönetimler ve kentsel problemler alanında tartışmalar yürüteceği 8 haftalık kent seminerleri programı hazırlıyor.

"İstanbul Nereye?" üst başlığıyla 15 Mart- 6 Mayıs tarih aralığında yapılması planlanan 8 haftalık programda kentsel dönüşüm, kamu arazilerinin geleceği, İstanbul'un mega projeleri, yerel yönetimlerde katılımcılık, kentsel sürdürülebilirlik, sokak hayvanları, yeni iletişim teknolojileri ve kent hareketleri, yerel yönetimlerin sosyal hizmet ve toplumsal cinsiyet politikaları gibi farklı başlıkların tartışılması düşünülüyor.

Kadıköy Belediyesi'nin sahip olduğu yerel yönetim deneyiminin akademik birikimle buluşması ve yeni sonuçlar, perspektifler ve politikalar için zemin hazırlıyor olması programın özgün tarafını oluşturuyor.

Programın seminer başlıklarının Kadıköy Belediyesi'nin çeşitli çalışma konularıyla çakışacak şekilde belirlenmiş olmasının ve seminer içeriklerinin belediyenin deneyimleriyle de zenginleştiriliyor olmasının seminerlere farklı bir soluk katacağı düşünülüyor. Böylelikle hem akademik bilgi belediye pratiğiyle birleştirilecek hem de üniversitelerde çeşitli gerekçelerle öğrencisiyle buluşamayan söz, daha özgürlükçü bir ortamda kendisini ifade edebilecek.

Açık Akademi'ye kent üzerine düşünmek, tartışmak ve üretmek isteyen, yerel yönetimler konusunda akademik veya akademi-dışı, teorik veya pratik çalışmalar yürüten - yürütmek isteyen herkes katılabilir.

Açık Akademi Programı çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri ikişer saatlik seminerler şeklinde planlandı. Hafta içi seminerleri 18.30- 20.30 saatleri arasında, hafta sonu seminerleri ise 10.30-14.30 saatleri arasında Kadıköy Akademi'nin 19 Mayıs Mahallesi'ndeki binasında yapılacak. Programda toplamda 6 adet seminer olacak ve her bir seminer 8 hafta sürecek.

Programlara katılmak için:

Programdaki seminerlere katılmak isteyenler, http://kayit.kadikoyakademi.org/ internet sitesinde aktif olan katılım formunu doldurarak, telefonla ya da Akademi'yi ziyaret ederek kayıtlarını yapabilecek. Katılımın ücretsiz olduğu programa katılanlara 8 haftalık program sonunda katılım belgesi verilecek.

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